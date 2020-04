Cuore, effetti a distanza dell’infezione da coronavirus Sars-Cov2-19

Quando si pensa all’infezione da coronavirus il pensiero corre subito al quadro creato alla polmonite interstiziale bilaterale, che toglie letteralmente l’aria – e quindi l’ossigeno – all’organismo, rendendo necessario il supporto di dispositivi per la respirazione o addirittura l’intubazione in terapia intensiva. Ma sempre di più gli esperti segnalano come cuore e vasi sanguigni possano essere un fronte cui prestare particolare attenzione, per i molteplici effetti che l’infezione, con il virus che agisce direttamente o con il quadro infiammatorio indotto nell’organismo dalla sua presenza, può avere sull’apparato cardiovascolare. Negli ultimi tempi, in questo senso stanno emergendo interessanti evidenze scientifiche che possono aiutare a guidare soprattutto nella fase acuta dell’infezione. Ma ci sono già i primi studi che preconizzano, al momento solamente come possibile previsione, quelli che possono essere gli effetti a distanza su cuore e vasi legati al passaggio del virus stesso nell’organismo e al superamento della situazione patologica. Su questo fronte si concentra l’attenzione di un’interessante ricerca apparsa su European Heart Journal, firmata da un’equipe coordinata da Tian-Yuan Xiong, cardiologo dell’Università di Sichuan in Cina. Oltre a studiare gli effetti diretti dell’infezione virale su cuore e arterie, lo studio prova ad ipotizzare possibili effetti a distanza di tempo dell’infezione, offrendo uno squarcio di quelle che potrebbero essere le problematiche cardiovascolari da affrontare in futuro nelle persone che superano il “contatto ravvicinato” con il virus.

Cosa potrà succedere mesi dopo l’infezione?

Secondo gli esperti, anche a distanza di tempo c’è da attendersi nelle persone con quadri severi trattate in ospedale una persistenza del quadro infiammatorio, anche in presenza di un calo progressivo degli indici legati a questa situazione che ovviamente appaiono abnormemente innalzati nella fase acuta dell’infezione. Allo stesso modo, le alterazioni dei normali meccanismi della coagulazione appaiono destinate a protrarsi nel tempo. Stando a quanto si ipotizza nello studio, gli effetti clinici dell’infezione in forma grave sarebbero addirittura destinati a far innalzare il rischio di patologie cardiovascolari fino a dieci anni dopo l’evento acuto, specie se nel trattamento sono stati impiegati derivati del cortisone. Sul fronte del metabolismo dei lipidi (in particolare fissando l’attenzione sui valori di colesterolo nel sangue), poi, gli scienziati prendono in esame quanto osservato in una piccola popolazione di soggetti sopravvissuti all’epidemia di Sars, nel 2003. Ebbene dopo questa infezione, legata sempre ad un coronavirus simile a quello che provoca la Covid-19, le alterazioni nei valori di colesterolo e altri parametri del quadro lipidico si sono mantenute per circa dodici anni dall’effetti va guarigione. Il dato è stato ottenuto solamente su 25 persone ma lo studio che ha condotto a questa osservazione è stato estremamente approfondito, perché realizzato con le tecniche di metabolomica. Questa scienza punta a scoprire le migliaia di reazioni metaboliche che si sviluppano all’interno della cellule, per svelarne i segreti del funzionamento e trovare i punti d’attacco su cui agire per ottenere le risposte terapeutiche. Ovviamente si tratta solamente di previsione, tutte da dimostrare sul campo, che tuttavia mettono in luce l’importanza di un corretto monitoraggio della salute del cuore nei soggetti che hanno affrontato, vincendola, la sfida con il virus Sars-Cov2-19.