Allo studio valvole cardiache che crescono con il bambino

Siamo solo nell’animale, quindi non bisogna pensare di aver trovato la chiave definitiva del problema. Ma ancora una volta, la scienza sta cercando di porre rimedio ad un problema che accompagna i bimbi piccoli in cui è necessario sostituire una valvola cardiaca. Se per questi bambini il percorso prevede ulteriori operazioni per adattare le valvole alle dimensioni del cuore che si modifica con la crescita, ora una speranza in più di avere queste strutture in grado di adattarsi al processo di sviluppo cardiaco viene da una ricerca condotta all’Università del Minnesota, da un team coordinato da Robert Tranquillo. Lo studio, apparso su Science Translational Medicine, dimostra che una valvola “adattabile” impiantata nel cuore di un agnello può continuare a crescere insieme all’animale, arrivando fino all’età adulta e modificandosi in base alla crescita delle dimensioni cardiache. La speranza è di arrivare ad evitare i processi di alterazione della funzione, legati anche all’accumulo di calcio, delle valvole che vengono impiantate nei più piccoli. Infatti, come si legge nello studio, le valvole biotech sono state in grado di crescere con il corpo che le ha ospitate (gli studi sull’animale hanno previsto il monitoraggio di un anno) ed hanno anche fatto riscontrare un minor accumulo di calcio.

Un prototipo biotecnologico

La sperimentazione è partita da un originale studio di ingegneria dei tessuti, che si era già dimostrato in grado di risultare efficace per la formazione di condotti del tutto simili a vasi sanguigni, partendo da cellule della pelle dell’animale. Queste cellule sono poi state poste in un particolare materiale che conteneva anche sostanze espressamente mirati alla crescita cellulare, poi si è proceduto alla rimozione delle cellule stesse attraverso un processo di “pulizia”, per far sì che non ci fossero rischi di reazioni immunitarie di rigetto. Infine si è arrivati alla vera e propria “creazione” dei tessuti valvolari, modellando i condotti in modo che formassero i lembi di un anello, ovvero ripetessero la normale struttura anatomica della valvola da sostituire. Infine si è proceduti al vero e proprio intervento: la valvola così costruita è stata impiantata nell’arteria polmonare degli animali e, a distanza di un anno, si è avuto un incremento della dimensione della valvola, diventata progressivamente simile per dimensioni a quella dell’adulto. Siamo solo all’inizio: ora occorre vedere se anche nella cavità cardiaca, ed in particolare nel cuore destro, si potranno ottenere gli stessi risultati. L’obiettivo è giungere a testare questi prototipi nell’essere umano, attraverso studi clinici mirati. Il futuro, in ogni caso, appare dietro l’angolo.

(FM)